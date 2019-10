Il Dortmund risponde ad Aubameyang: “La sua è una reazione esagerata e violenta”

Prosegue il duro scambio di opinioni tra il Borussia Dortmund e Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaccante dell’Arsenal è stato il bersaglio di una dichiarazione abbastanza polemica da parte di Hans-Joachim Watzke, Ceo dei gialloneri (“Sarà contento di vedere il suo conto in banca, ma noi giochiamo la Champions e lui la guarda in tv seduto sul divano”). Una frase che ha causato la reazione del centravanti gabonese, che attraverso il suo profilo Instagram ha senza mezzi termini definito Watzke “un pagliaccio”. Ora arriva la replica del direttore sportivo Michael Zorc: “Credo che Aubameyang abbia esagerato, sia nei toni che con le parole. In fondo Watzke non aveva detto niente di male e non voleva urtare la suscettibilità di nessuno. Non capisco una reazione simile, così violenta ed esagerata. E non so di cosa voglia parlare, visto che conosco tutti i dettagli della questione e non abbiamo nulla di cui rimproverarci”.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal