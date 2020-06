Il Dortmund assolve Sancho: “Lui e il parrucchiere hanno rispettato tutte le precauzioni”

Intervenuti in conferenza stampa in vista della gara di sabato contro l’Hertha Berlino, Lucien Favre e Michael Zorc, rispettivamente allenatore e tecnico del Borussia Dortmund, hanno commentato la vicenda riguardante Jadon Sancho, che ha scatenato diverse polemiche in Germania. Infatti, il talento inglese ha postato sui social una foto dove lo si vede farsi tagliare i capelli dal proprio parrucchiere, violando diversi punti del protocollo di sicurezza. “Non posso controllare ogni cosa. È un ragazzo, è giovane. Tutti abbiamo avuto 18, 19, 20 anni ma è chiaro che sarebbe stato meglio se non lo avesse fatto.” – ha commentato Favre. Più duro Zorc: “Per quanto riguarda la visita dal barbiere a casa di Sancho posso dire che abbiamo parlato con entrambi. Anzi, questo è il motivo per il quale siamo arrivati tardi alla conferenza stampa di oggi. Sancho e il barbiere ci hanno assicurato di aver adottato tutte le misure protettive necessarie. Hanno usato una mascherina e dei guanti che si sono tolti solo alla fine per farsi una foto insieme. Ovviamente è stato un errore e lo abbiamo ribadito nuovamente al giocatore.”

Foto: profilo Twitter personale Jadon Sancho