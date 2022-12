Il discorso di Macron: “Torniamo subito a sognare, è così che si vince”

Emmanuel Macron, presidente della Francia, nel dopo partita è sceso negli spogliatoi a parlare ai suoi ragazzi, visibilmente tristi e delusi a causa della sconfitta in finale contro l’Argentina. Macron, come riporta ESPN, ha voluto fare un discorso ai giocatori francesi, cercando di stemperare l’arrabbiatura e la tristezza della squadra: “Avete fatt0 sognare milioni di persone che oggi hanno vibrato con voi. Ci sarà tempo per imparare la lezione, sicuramente ci saranno rimorsi, ma ascoltatemi: siete una grande squadra. Non riesco a immaginare nessuno in grado di recuperare due gol in una finale di un Mondiale e sfiorare l’impresa di portarlo a casa. Abbiamo perso, è così la vita, come il calcio e lo sport. Voi avete avuto il coraggio e il cuore di giocare una finale. Per questo sono venuto a vedervi, per ringraziarvi per aver fatto sognare un intero popolo. Grazie a chi lascerà la Nazionale, ci saranno altri giovani che seguiranno il vostro esempio in futuro. Abbiamo un’esperienza accumulata negli anni che nessuno ha mai avuto. Stanotte sarà dura, ma da domani si torna a sognare, è così che si vince. Sono orgoglioso di voi, viva la Repubblica e viva la Francia”.

