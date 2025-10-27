Il direttore sportivo Ninni Corda nuovo consulente del Messina. Il comunicato

27/10/2025 | 22:48:32

Siamo lieti di dare il benvenuto a Mr. Ninni Corda nella famiglia Racing City Group come nuovo Consulente Tecnico di Racing City Group Italia.Ninni affiancherà inoltre il nostro nuovo club affiliato, ACR Messina, portando con sé una grande esperienza e una lunga serie di successi. Considerato uno dei più vincenti direttori sportivi italiani, Corda ha conquistato oltre 9 campionati nel corso della sua carriera con club come Como FC, Foggia, Savona, Tempio e Alghero. Vanta anche un’esperienza internazionale, avendo collaborato con noi come Responsabile dello Scouting Internazionale per il club di LaLiga CD Leganés nella stagione 2016/17. Benvenuto nella famiglia, Ninni!

Foto: Instagram Alessandria