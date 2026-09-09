Il dietrofront di Rodri: prima definisce i giocatori del Valencia “terribili e scarsi”, poi si scusa con il capitano Gaya

09/09/2026 | 15:39:04

In Spagna non si parla d’altro da domenica. Al termine di Valencia-Barcellona, terminata 0-5 per i blaugrana, le telecamere di El Dia Después di Movistar+ hanno ripreso un dialogo inedito tra Rodri e Cubarsi. L’ex Manchester City ha confidato al compagno di squadra la sua sorpresa nel vedere il Valencia così in basso: “Molto deboli, sono molto deboli, eh? Molto pigri, amico. Sono molto cattivi, amico, sono davvero cattivi. A che posizione sono arrivati l’anno scorso?”. Le frasi incriminate hanno subito fatto il giro del web, prima che l’ufficio stampa del Barcellona abbia chiesto di eliminare la clip. Rodri, travolto da uno tsunami mediatico, si è scusato con il capitano del Valencia, José Gaya, come rivelato da El Partit de la 1 de À Punt. Il Pallone d’Oro 2024, nel corso della telefonata, ha espressamente richiesto a Gaya che le sue scuse venissero riportate all’interno dello spogliatoio e che quelle dichiarazioni erano state fatte in un contesto rilassato con un compagno di squadra.

Foto: Sito Barcellona