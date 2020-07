Il Diavolo vola in Paradiso: Pioli ha ridato la voglia che mancava al Milan

La rimonta di ieri sera nel match contro la Juventus, ha ancora una volta evidenziato come questo Milan non abbia alcuna intenzione di mollare. Appare una squadra decisamente rinata.

A seguito dei due gol presi a freddo ad inizio ripresa, targati Rabiot e Ronaldo, il finale sembrava aver preso la consueta piega dell’ennesimo successo bianconero. I ragazzi di Stefano Pioli non erano però d’accordo.

Ibrahimovic e compagni hanno prima accorciato le distanze con un rigore realizzato dallo stesso svedese, poi pareggiato i conti con una progressione di Kessie e successivamente ribaltato il tutto con una rasoiata di Leao. Tutto in cinque minuti. Ad archiviare definitivamente la pratica ci ha pensato Rebic a dieci minuti dal termine.

Il merito principale va indirizzato al tecnico, che dopo aver toccato il fondo contro l’Atalanta (nel match perso 5-0) non ha mollato, si è rimboccato le maniche e ha tirato fuori il meglio da una squadra apparsa in più di un frangente con notevoli lacune. L’ex Fiorentina e Inter sta tirando fuori il meglio da ogni singolo elemento, e le vittorie contro Lazio e Juventus sono solo una piccola ciliegina in una piccola torta che a Milano sperano di poter espandere sempre di più.

Foto: Sito ufficiale Milan