Il dg del Vicenza: “Difficile riprendere la Serie C. La prossima stagione sarà un problema dal punto di vista economico.”

Paolo Bedin, dg del Vicenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto in merito alla ripresa del campionato di Serie C: “Abbiamo sempre sostenuto la posizione di voler provare a terminare la stagione. Oggi, a tre mesi dall’ultima gara, con un protocollo ancora in lavorazione, questo auspicio risulta difficile. Come tutte le altre leghe europee, si cercherà di concentrare la stagione da settembre a fine maggio. Il vero problema sarà economico, dovendo prevedere una riduzione sia dei ricavi da botteghino che da sponsor.”