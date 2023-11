Il dg del Lione: “Vogliamo giocare la gara con il Marsiglia in campo neutro”

Dopo quanto accaduto fuori dallo Stadio Velodrome di Marsiglia, il Lione ha chiesto di poter disputare la partita di Ligue 1 in campo neutro. Queste la parole del dg del club, Vincent Ponsot: “Oggi le condizioni di sicurezza per giocare a Marsiglia non sono soddisfatte. Dovremmo quindi giocare in campo neutro. Vogliamo rigiocare la partita, i giocatori non c’entrano niente. Così come non c’entravano i nostri giocatori quando fu lanciata la bottiglia al Groupama Stadium, anche se li hanno sanzionati sportivamente. Quello che vogliamo è che la sicurezza dei nostri giocatori sia garantita. Sono lì per giocare a calcio e quello che chiediamo è che non si prendano un blocco di cemento in testa”.

Foto: Instagram Lione