Il destino di Jovic: Luka Jović. Da partente scontato a risorsa per il finale di stagione

Sembrava l’ennesima meteora. Ai margini del progetto, con la valigia pronta e lo sguardo spesso perso nel vuoto delle panchine. Luka Jović, arrivato con grandi aspettative e finito rapidamente tra i nomi in uscita, ha scritto invece una delle pagine più emozionanti della stagione. Proprio lui, il più discusso, è diventato l’eroe inatteso di un derby che resterà a lungo nella memoria dei tifosi del Milan. A gennaio sembrava destinato al Monza, lui fece saltare la cessione. Dopo pochi mesi trascina i rossoneri in finale di Coppa Italia.

Pochi minuti giocati, qualche lampo ma troppa discontinuità. La sensazione diffusa era che il matrimonio fosse al capolinea. Poi, la svolta. Un derby da dentro o fuori, con in palio più dell’orgoglio cittadino. L’allenatore ha deciso di affidarsi a lui, forse per necessità, forse per intuizione. E Jović ha risposto nel modo migliore: una doppietta devastante e decisiva che infrange i sogni triplete dell’Inter lancia quelli del Milan.

Il gol, arrivato nei minuti più caldi del match, è stato una liberazione. Per lui, per i compagni, per un ambiente intero. Ma più del gesto tecnico, a colpire è stato l’atteggiamento: determinato, cattivo al punto giusto, finalmente dentro la partita.

Il derby ha forse cambiato il destino di Luka Jović. Da partente scontato a possibile risorsa per il finale di stagione. Ora sta a lui confermare che quella di ieri sera, non è stata una parentesi dettata dal caso, ma l’inizio di un nuovo capitolo. Perché a volte basta una partita per riscrivere una storia.

Foto: sito Milan