Il designatore arbitrale Rocchi: “Ieri giornata perfetta. Quando sbagliamo non ci nascondiamo”

Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, ha parlato ai microfoni di Radio Rai dopo le tante polemiche di ieri soprattutto legate all’utilizzo del Var in Inter-Juventus, con il rigore finale assegnato ai bianconeri per il contatto Dumfries-Alex Sandro.

Rocchi ha ammesso come la decisione sia stata corretta: “Ho deciso di fare questo piccolo intervento, visto che da ieri sera si sta parlando di questo episodio. Voglio dire dire che noi non ci tiriamo indietro da eventuali errori, però delle direzioni arbitrali di ieri sono assolutamente soddisfatto, una giornata ottima per noi. Quando sbagliamo non ci nascondiamo, ma delle gare di ieri non ho nulla da rimproverare a nessuno. Stiamo assistendo a partite bellissime ed è anche merito degli arbitri: col rientro del pubblico diventa più difficile anche per noi, ma abbiamo fatto una scelta puntando su un gruppo giovane e sono contento di come ha approcciato le gare, spero continuino su questa strada”.

Foto: Sito AIA