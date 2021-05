Il derby è della Roma: Mkhitaryan e Pedro, un gol per tempo. Espulso Acerbi

La Roma vince il derby della Capitale battendo la Lazio per 2-0. Un gol per tempo per i giallorossi, passati in vantaggio con Mkhitaryan al 41′, che ha sfruttato un ottimo contropiede dei giallorossi, grande giocata di Dzeko che ha dato in mezzo e l’armeno ha segnato con un calcio al volo.

Lazio che ha avuto alcune occasioni per passare precedentemente in vantaggio, con Luis Alberto e Immobile, bravo in diverse occasioni il portiere Fuzato.

Roma che ha perso Ibanez al 38′ per infortunio, sostituito da Kumbulla.

Nella ripresa la Roma ha legittimato la vittoria con una rete di Pedro al 78′. Espulso poi Acerbi per la Lazio all’88’, per somma di ammonizioni.

La Roma continua la corsa all’Europa League. La Lazio dice addio definitivamente alla Champions.

