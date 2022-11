Il derby è della Lazio: decisivo Felipe Anderson, scavalcata la Roma

La Lazio vince il derby della Capitale battendo la Roma per 1-0 e scavalcandola in classifca. Decisivo un gol di Felipe Anderson. Un bel derby, molto intenso, con la Roma che ha avuto il maggior possesso palla ma la Lazio ha avuto il merito di sfruttare la palla gol costruita.

Buona Roma all’inizio, con un paio di conclusioni di Zaniolo. La Lazio reagisce con Pedro, che prima prova da fuori e poi propizia il gol al 29′. Lo spagnolo induce Ibanez all’errore, ruba palla l’ex Barcellona che serve Felipe Anderson per l’1-0 Lazio.

La reazione della Roma arriva e al 33′, Zaniolo colpisce la traversa. La Roma continua la sua costruzione dal basso, la Lazio si rende pericolosa con Pedro al 44′ con un destro da fuori. Si va all’intervallo sull’1-0 per la Lazio.

Nella ripresa, la Roma perde subito capitan Pellegrini, per un problema muscolare. Entra il giovane Volpato. I giallorossi provano ad attaccare, senza creare però enormi problemi a Provedel. Anzi, a 20 minuti dalla fine, una sgroppata di Cancellieri, e un destro di Felipe Anderson, mettono paura ai giallorossi.

Mourinho si gioca anche la carta Belotti. Provando l’assalto finale. All’87’ rissa sfiorata tra la panchina della Lazio e Rui Patricio, per un pallone allontanato da Radu e la reazione del portiere che lo spinge a terra. Entrambi ammoniti. Vengono assegnati 8 minuti di recupero, ma Belotti subisce un colpo alla testa, si arriva quindi al 100′.

La Roma prova a buttare palle in area laziale, sale anche Smalling a fare da attaccante. Ma la difesa biancoceleste regge e finisce così 1-0. La Lazio sale a 27 punti, al terzo posto, aggangiando l’Atalanta. La Roma resta a 25.

Foto: twitter Lazio