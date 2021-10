Il derby è della Juve: assist di Chiesa e gran gol di Locatelli nel finale

La Juventus fa suo il Derby della Mole battendo il Torino grazie ad un gol di Manuel Locatelli all’86’. Un bellissimo destro, a giro, che a fil di palo ha battuto Milinkovic-Savic. Partita non bellissima, molto frenetica, con entrambe le squadre condizionate da diverse assenze, soprattutto in attacco.

Inizio appannaggio della Juve, due azioni di fila per Kean e McKennie, non sfruttate dai bianconeri. Man mano cresce il Torino, che ha una grande chance con Lukic, ma non approfitta.

All’intervallo si va sullo 0-0. Allegri decide di giocarsela senza punta di ruolo, con Cuadrado al posto di Kean. La Juve crea, ma non costruisce occasioni nitide da gol. Il Torino perde Sanabria, e anche i granata sono senza attaccanti di ruolo.

Nel finale, quando la sfida sembra incanalarsi sullo 0-0, ecco il jolly di Locatelli all’86’. Nel recupero, palo di Kulusevski. La Juve vince 1-0, sale a 11 punti, per la prima volta non subisce reti in campionato e lancia un segnale importante alla Serie A.

Foto: Twitter Juve