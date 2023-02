Il derby di Milano è dell’Inter! Decide l’incornata di Lautaro Martinez (1-0). Terza sconfitta di fila per il Milan

L’Inter domina il Milan e si aggiudica il derby di Milano grazie all’incornata di Lautaro Martinez al 34′. Una primo tempo a senso unico: i nerazzurri tengono il pallino del gioco in mano, i rossoneri, invece, si limitano a contenere le avanzate degli uomini di Simone Inzaghi. Il vantaggio nerazzurro è arrivato dopo 35 minuti di monologo grazie all’incornata di Lautaro Martinez su calcio d’angolo battuto da Calhanoglu. Nel secondo tempo Pioli prova a mettere mano ai cambi per dare la svolta alla partita. Ma gli ingressi di Brahim Diaz, prima, e di Leao. Sostituzioni che portano un minimo cambio di marcia dei rossoneri, ma ancora insufficiente per impensierire i nerazzurri. Un contropiede di Leao offre a Giroud l’occasione per accorciare, ma il francese sbaglia troppo. All’83’ Lukaku segna ma dopo aver steso Thiaw tirandogli vistosamente la maglietta: nessun dubbio per Massa. Le occasioni per riaprire la serata finiscono praticamente qui, al novantesimo è l’Inter a segnare il 2-0 ma Massa annulla, dopo lungo check del VAR, per fuorigioco di Lautaro sulla torre di Lukaku che l’aveva mandato in porta. Termina così 1-0 a San Siro, festa nerazzurra. Terza sconfitta consecutiva per il Milan.

Foto: Instagram Inter