Il derby di Manchester sorride allo United: decisivi Martial e McTominay

Va allo United il derby di Manchester, un nuovo stop per il City ormai concentrato sulla Champions. A sbloccare è stato Martial alla mezz’ora del primo tempo su assist di Bruno Fernandes, sempre più determinante nei meccanismi dei Red Devils. Nella ripresa la reazione della squadra di Guardiola con poche occasioni davvero nitide, a parte una conclusione di Gabriel Jesus deviata da De Gea. Annullato in avvio di secondo tempo un gol al Kun Aguero. Proprio al 96’ il raddoppio di McTominay con una conclusione dalla distanza dopo una grave errore di Ederson in fase di impostazione.

Foto: Manchester United Twitter