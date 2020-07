Il derby della Mole è bianconero: poker al Toro, la Juve vola momentaneamente a +7 sulla Lazio

Il derby della Mole si tinge di bianconero. Tutto facile per la Juve, che batte il Toro per 4-1 nel primo anticipo della 30esima giornata di Serie A. All’Allianz Stadium apre le marcature il solito Dybala dopo appena 3′, poi arriva il raddoppio di Cuadrado, Belotti la riapre su rigore (concesso per un fallo di mano di De Ligt); nella ripresa Cristiano Ronaldo si “sblocca” su punizione trovando la sua prima vincente in bianconero; nel finale l’autorete di Djidji fissa il punteggio sul 4-1. La Juve vince ancora e mette pressione alla Lazio (ora a -7) che in serata affronta il Milan all’Olimpico.

Sabato 4 luglio

17:15 Juventus-Torino 4-1 (Dybala, Cuadrado, Ronaldo, aut. Djidji – Belotti)

19:30 Sassuolo-Lecce

21:45 Lazio-Milan

Domenica 5 luglio

17:15 Inter-Bologna

19:30 Brescia-Verona

19:30 Cagliari-Atalanta

19:30 Parma-Fiorentina

19:30 Sampdoria-Spal

19:30 Udinese-Genoa

21:45 Napoli-Roma

CLASSIFICA: Juventus 75; Lazio 68; Inter 64; Atalanta 60; Roma 48; Napoli 45; Milan 43; Hellas Verona 42; Parma, Cagliari 39; Bologna 38; Sassuolo 37; Fiorentina, Torino, Udinese 31; Sampdoria 29; Genoa 26; Lecce 25; Spal 19; Brescia 18.

Foto: Twitter ufficiale Juve