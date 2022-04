Il Derby County retrocede in Ligue One. Rooney: “Abbiamo lottato con tutte le forze. Torneremo presto”

Il Derby County non è riuscito ad evitare la retrocessione dalla Championship. Nonostante avesse una enorme penalizzazione di 21 punti, il club allenato da Wayne Rooney non si è arreso, arrivando a giocarsi la salvezza fino a 3 giornate dalla fine.

Ma l’enorme penalizzazione, per problemi finanziari, ha influito sulla stagione del Derby County.

Il tecnico, Wayne Rooney, ha parlato ai calciatori e ai tifosi, dopo la retrocessione, esprimendosi così: “Grazie per il supporto in questa stagione incredibilmente difficile. Ci sono stato momenti duri per noi, ma soprattutto per voi. Abbiamo fatto tutto il possibile, abbiamo lottato con tutte le nostre forza e fatto e del nostro meglio, ma sfortunatamente siamo retrocessi per problemi non nostri. Vogliamo ritornare presto”.

In effetti, sul campo, il Derby County sarebbe a ridosso della zona playoff, ma i 21 punti di penalizzazione sono stati una zavorra che ha di fatto sancito la retrocessione.

Foto: Twitter Derby County