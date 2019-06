Il Derby County dà al Chelsea il permesso di parlare con Lampard per la panchina

Attraverso un comunicato sul sito ufficiale, il Derby County ha di fatto acconsentito alle negoziazioni tra il Chelsea e Frank Lampard per la panchina dei Blues della prossima stagione. L’ex centrocampista inglese è in pole per sostituire Maurizio Sarri, ora alla Juventus. Questo il comunicato. “Il Derby County conferma di aver dato il permesso al Chelsea di parlare a Frank Lampard riguardo il ruolo di allenatore a Stamford Bridge, al momento non assegnato”.

Foto Twitter Derby County