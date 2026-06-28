Modric e la sua seconda giovinezza. I numeri del croato dopo i 30 anni

28/06/2026 | 13:56:03

“Il curioso caso di Benjamin Button” è un film in cui l’omonimo protagonista nato vecchio, con il passare del tempo ringiovanisce. Per molti può sembrare una trama quasi fantasy, eppure nel mondo del calcio sembra ci sia qualcuno che si è fatto ispirare da questa pellicola. Luka Modric da quando ha superato i 30 anni, che per molti colleghi coincidevano o coincidono con l’ultimo scampolo di calcio giocato, ha deciso di mostrare al mondo la sua migliore forma. Ecco alcuni dei record che il “ragazzino” ha infranto, ieri è diventato a 41 anni l’assistman più “vintage” nella storia del Mondiale, alla sua quinta partecipazione. Sempre nel torneo a 33 anni guida la Croazia fino alla finale nel 2018, ma dovendosi arrendere a Mbappè. Qualche mese dopo riceverà il Pallone d’Oro, spezzando il duopolio Messi–Ronaldo. Mentre con il Real ha vinto 5 Champions dopo i 30 anni ed è il giocatore con più trofei nella storia del club. Quest’anno abbiamo avuto la fortuna di godercelo in Italia a Milano, per molti un’operazione solo commerciale o un pensionamento anticipato, ancora una volta però gli scarpini di Luka hanno parlato sul campo, come del resto continuano a fare da 40 anni.

Foto: X Modric