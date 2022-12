Il curioso caso di Ziyech: dall’addio al Marocco a trascinatore ai quarti di finale di un Mondiale

A Febbraio 2022, Hakim Ziyech, annunciava il suo addio alla Nazionale del Marocco a causa delle incomprensioni con il suo ex allenatore, ragione per cui aveva preso la clamorosa decisione di non scendere più in campo con la maglia del Marocco. Al momento, fu un vero e proprio dispiacere per la nazionale nordafricana, che perdeva uno dei giocatori più forti della rosa. Con il tempo, però, Ziyech ha deciso di redimersi e provare a ritornare a mettere in mostra le sue qualità con la sua Nazionale e, a giudicare dal rendimento e dal match che ha eliminato la Spagna, Hakim non ha preso la scelta sbagliata. Finora il giocatore del Chelsea è stato un vero e proprio trascinatore, nonché uno dei più positivi dei verderossi.

Foto: Twitter Chelsea