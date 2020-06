Il Cts accoglie le richieste di Gravina: niente quarantena collettiva in caso di positività

Secondo quanto riporta l’ANSA, il Cts avrebbe raccolto le modifiche richieste dal presidente della FIGC, Gabriele Gravina. In questo modo, non scatterà più la quarantena per l’intera squadra in caso di un calciatore o membro dello staff positivo. Infatti, ad andare in isolamento sarà solamente il calciatore positivo, mentre il resto della squadra si sottoporrà a tampone. In questo modo, sarà più facile finire la stagione.

Foto: sito ufficiale FIGC