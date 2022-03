Il ct svedese: “Giusto escludere la Russia, ma con la Polonia già in finale siamo penalizzati”

Dopo l’esclusione della Russia dai playoff validi per ottenere l’accesso ai prossimi mondiali, la FIFA ha deciso di assegnare alla Polonia (che avrebbe dovuto sfidare proprio la Nazionale estromessa) la qualificazione d’ufficio alla finale. Una decisione non condivisa dalla Svezia, che insieme alla Repubblica Ceca si trova nello stesso raggruppamento delle due compagini sopracitate.

Queste le parole del commissario tecnico della Nazionale Janne Andersson, riportate sul sito della Federazione: “La FIFA ha finalmente preso la decisione giusta quando si è trattato di escludere la Russia, ma sfortunatamente la promozione della Polonia ci penalizza dal punto di vista sportivo. Detto questo, tutta la nostra attenzione è rivolta alla preparazione della partita contro la Repubblica Ceca. Vogliamo andare alla Coppa del Mondo e faremo di tutto per arrivarci”.

Un concetto ribadito anche dal presidente della Federazione Håkan Sjöstrand: “Pensiamo sarebbe stato sportivamente più ragionevole che la Polonia avesse una nuova avversaria in semifinale. Capiamo che è un enigma difficile da risolvere per la FIFA, ma ciononostante dovrebbe applicarsi il principio di giocare con le stesse condizioni, ovvero giocare e vincere due partite per raggiungere il mondiale. Ora la Polonia ottiene un vantaggio in una possibile finale di playoff”.

Foto: Twitter Svezia