Il ct Rueda su Sanchez e l’Inter: “Non siamo al tempo delle colonie, serve rispetto”

Il commissario tecnico del Cile, Reinaldo Rueda, in conferenza stampa ha parlato anche di Alexis Sanchez rimasto ai box per un fastidio muscolare. Queste le parole del ct della Roja: “Alexis Sanchez si trascina un fastidio muscolare e ieri ha terminato anzitempo l’allenamento per precauzione. Oggi è stato visitato in clinica, dove qualsiasi situazione complessa è stata esclusa. Questo staff medico si prende cura di lui, e lo farà sempre meglio, al di sopra della Selezione. Non lo rischieremo. Vedremo quali saranno le sue risposte nell’allenamento di questo pomeriggio e prenderemo una decisione in base al meglio per noi e per lui. Con tutto il rispetto per le istituzioni europee e per i colleghi europei, vorrei che rispettassero i nostri medici come noi rispettiamo i loro. Dobbiamo rispettarci da entrambe le parti. Non siamo nell’epoca delle colonie, dobbiamo essere chiari su questo. Mi sento orgoglioso della mia equipe medica di questa squadra nazionale, che è di livello altissimo. I calciatori sono pronti a morire per questa maglia.

Foto: screen twitter uff Cile