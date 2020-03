Il ct Mancini: “Ringrazio virologi, medici e infermieri. Restiamo a casa per il bene di tutti”

Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale azzurra, ha voluto divulgare un messaggio in merito all’emergenza Coronavirus: “Ciao a tutti, voglio mandare un pensiero a tutte le persone che soffrono in Italia e nel mondo. Un grandissimo ringraziamento va a virologi, medici e infermieri, che stanno lavorando per aiutarci. Voglio dire a tutti di stare a casa, perché solo così riusciremo a uscire fuori da questa situazione. Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi: è difficile, ma bisogna farlo per genitori e nonni. Un abbraccio a tutti gli italiani”.

Foto: vivoazzurro