Il ct Mancini: “Giovani calciatori, occhio ai truffatori”

In attesa delle convocazioni per le sfide di Nations League, il 4 settembre contro la Bosnia e tre giorni dopo contro l’Olanda, il ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato a L’Economia, inserto del lunedì del Corriere della Sera, a proposito di questioni economiche che riguardano i giovani calciatori: “Purtroppo mi sono imbattuto in qualche malfattore. Disavventura capitata anche ad altri, l’inesperienza danneggia molti atleti. Il calciatore è giovane, guadagna cifre enormi ma non dà importanza ai soldi. E i truffatori gli girano intorno. Un consiglio? Fare come me, affidarsi ai professionisti. Bisogna avere un avvocato e un commercialista seri”. Una battuta anche sui soldi nel mondo del calcio: “Quando pensi che si sia arrivati al massimo, si va sempre oltre. I club incassano molto più di prima e il giro d’affari è decuplicato, i giocatori costano 150 milioni. L’importante è che la gente si diverta alla partita. Anche se si esagera un po’”.

Foto: Twitter VivoAzzurro