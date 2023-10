Il ct dell’Algeria su Adli: “Non ha ancora cambiato nazionalità sportiva, non è convocabile”

Yacine Adli si sta prendendo un posto da titolare nel centrocampo rossonero, e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Essendo di origini algerine, ma nato in Francia, il ct dell’Algeria del compagno Bennacer, Djamel Belmadi, ha parlato così della situazione del 7 rossonero:

“Adli non ha cambiato la sua nazionalità sportiva. Non è convocabile. Il lavoro è fatto, ma il suo cambio di nazionalità sportiva, in cui il primo passo inizia dalla volontà del giocatore, non è stato fatto.Tutto dipenderà dalla sua disponibilità a venire”.

Foto: instagram Adli