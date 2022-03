Il ct della Svezia: “Ibrahimovic si è allenato, ma non sarà titolare. Entrerà a gara in corso”

Nella giornata di domani la Svezia sarà attesa dall’importantissima sfida contro la Polonia, in cui la vincitrice strapperà il pass per volare ai Mondiali in Qatar. Almeno dal primo minuto, però, la Nazionale dovrà fare a meno dell’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, che non è ancora al massimo della forma.

Parlando in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro, infatti, il commissario tecnico svedese Janne Andersson ha fatto il punto sulle condizioni dell’attaccante rossonero: “È difficile dire quanti minuti abbia nelle gambe, però sicuramente non sarà titolare. Potrà entrare a gara in corso, vedremo poi per quanto tempo, oggi ha fatto tutto l’allenamento, parlerò con lo staff medico e stabiliremo. Per noi è un’arma importante, ma purtroppo non la potremo usare per una partita intera“.

Foto: Twitter Svezia