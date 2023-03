Zlatan Ibrahimovic ha rimediato un infortunio in Nazionale. L’attaccante della Svezia e del Milan ha svolto un allenamento personalizzato a causa di un leggero fastidio, che ha messo in apprensione il ct Janne Andersson. Le sue parole in conferenza stampa: “Non ho avuto il tempo di parlare con il team medico. Dobbiamo valutarlo. È un punto interrogativo”.

Foto: Instagram Svezia