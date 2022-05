Il CT della Romania difende Radu: “Ha grande talento e l’errore non è stato solo suo”

Edward Iordănescu, CT della Romania, ha detto la sua (attraverso Facebook) sul portiere dell’Inter Ionut Radu, al centro delle critiche dopo l’errore commesso a Bologna: “Ionut Radu è un portiere di grande talento, con una mentalità competitiva e un bellissimo futuro. Tutti possono sbagliare, e quando non si gioca per una stagione intera si rischia di vivere queste situazioni infelici. Non è solo un suo errore, deve sicuramente essere condiviso e accettato da chi gli sta intorno. Avrà un futuro nella nostra Nazionale, ma deve prendere le decisioni giuste per il prosieguo della sua carriera“.

Foto: Twitter Inter