Il Ct della Norvegia: “Cosa ci fa la Juve in Super Lega? Negli ultimi tre anni è uscita con Ajax, Lione e Porto”

Anche il ct della Norvegia, Ståle Solbakken, ha voluto dire la sua sulla Super Lega, soprattutto attraverso frecciatine contro squadre non ritenute da lui meritevoli di entrarvi a far parte: “Negli ultimi tre anni la Juventus è stata eliminata da Lione, Porto e Ajax. E l’altro giorno ha perso con l’Atalanta. In più ha solo due punti in più del Napoli e rischia di non qualificarsi alla prossima Champions League. Che cosa diavolo ci fa nella Superlega? Anche Arsenal e Tottenham, cosa hanno fatto per meritarselo? West Ham e Leicester al momento sono meglio. Che diritto hai di creare il tuo campionato solo perché hai maggiori opportunità commerciali? Il bello del calcio è che ci sono sorprese regolari, con la Superlega non sarà più così”.

Foto: Twitter Norvegia