Il ct della Croazia Dalic: “Conte importante per Brozovic e Perisic. Europeo? L’Italia può puntare alla vittoria”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il ct della Croazia Zlatko Dalic ha parlato degli interisti della sua Nazionale: “Conte è stato importante sia per Brozovic che per Perisic. Ivan sta giocando bene sia davanti che dietro. Lavora per essere sempre al top e anche se con noi gioca da attaccante, capisco il lavoro del suo allenatore. Ha dimostrato di meritarsi l’Inter. Forse all’inizio non aveva trovato l’intesa con Conte, ma ora funzionano bene insieme. Brozovic? È maturato. Dopo tante stagioni in A e in Europa, vediamo un centrocampista nei suoi anni migliori, anche grazie a Conte. Mandzukic? Ha bisogno di tempo per tornare in forma ma ha vinto ovunque, aiuterà anche il Milan”.

Sull’Europeo: “Quando fai 10 vittorie su 10 nelle qualificazioni come l’Italia e il Belgio significa che hai una grande squadra. L’Italia ha il diritto di puntare alla vittoria. Noi non siamo tra i favoriti ma abbiamo sempre uno dei migliori centrocampo del mondo”.

Foto: Twitter Croazia