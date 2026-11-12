Il ct della Bosnia: “Alajbegovic ha carattere e coraggio. Avrà sempre il nostro sostegno”

12/11/2026 | 09:51:54

Il ct della Bosnia, Barbarez, ha concesso un’intervista a La Stampa dove ha parlato di Alajbegovic: “In questa fase della sua carriera, la cosa più importante è che continui a imparare e abbia l’opportunità di dimostrare il suo valore. Da allenatore della nazionale, vorrei che costruisse basi solide per un lungo percorso. Crediamo in lui. Mi incoraggia di più la sua volontà di assumersi le responsabilità. Il fatto che un giovane continui a chiedere palla e cerchi di creare, dimostra sicurezza e carattere. Il gol al Napoli è la ricompensa per questo approccio. Capiteranno anche partite in cui le cose non vanno, ma deve sapere che avrà comunque il nostro sostegno, voglio che mantenga questo coraggio, alla sua età è una caratteristica preziosa”.

Foto: X Juve