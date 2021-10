Il ct del Galles concorda con Ramsey: “Meriterebbe di giocare di più”

Robert Page, ct del Galles, ha parlato di Aaron Ramsey dopo lo sfogo del centrocampista della Juventus, “in Nazionale lo staff mi conosce meglio e qui riesco a giocare più gare di fila”, ha detto il classe 1990. E il commissario tecnico concorda con lui: “Aaron è una fonte d’ispirazione e con Gareth Bale out, è naturale che sia lui il capitano. Il fatto che non giochi ogni settimana è un peccato: mi piacerebbe rivederlo in Premier League, meriterebbe di giocare di più e, altrettanto, i tifosi di vederlo all’opera”.