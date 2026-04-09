Il Crystal Palace domina la Fiorentina: 3-0 con super Mateta, Mitchell e Sarr (una traversa dei viola)
09/04/2026 | 23:00:13
La Fiorentina viene dominata dal Crystal Palace, che vince 3-0 nella sfida di andata dei quarti di Conference. Primo tempo di grande sofferenza per i viola in casa del Palace, che guadagna un rigore al 21′. Intervento in ritardo di Dodo su Guessand, sarà rigore per il Crystal Palace e giallo per il brasiliano. Dal dischetto Mateta non sbaglia. Dopo 10 minuti arriva anche il raddoppio del Palace. Parata miracolosa di De Gea su Mateta, lasciato solo in area a causa di un movimento sbagliato di Dodo, ma la ribattuta finisce sui piedi di Mitchell che non sbaglia. I viola provano a scuotersi a inizio ripresa. Bella palla di Dodo per Fabbian, ma il tiro del centrocampista si schianta contro la traversa. Sarr nel recupero trova il gol del 3-0.
foto x fiorentina