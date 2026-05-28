Il Crystal Palace aspetta Iraola ancora qualche giorno, il piano B è Lampard

28/05/2026 | 11:07:56

Secondo quando raccolto dalla BBC, il Crystal Palace dopo la vittoria in Conference guarda al futuro della squadra e del suo nuovo allenatore. Per sostituire Glasner i londinesi stanno andando forte su Iraola, al quale è stata fatta un’offerta che gli consegnerebbe anche una certa influenza nelle scelte dell’area tecnica. Il club londinese aspetterà l’allenatore spagnolo fino al weekend, per poi virare su Lampard. Sempre secondo quanto appreso dal tabloid d’oltremanica l’ostacolo da superare sarebbe il contratto che lega il centrocampista inglese al Coventry. Sullo sfondo rimangono poi i nomi di: McKenna, Sage, Dyche e Fran.

Foto: Twitter Crystal Palace