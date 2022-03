Il Covid piomba in Serie B: a rischio Benevento-Cosenza

Il Covid torna a fare paura in Serie B. Nello specifico, è il Benevento a essere stato colpito dal virus, ritrovandosi adesso con ben dieci casi di positività nel gruppo squadra. I risultati dei tamponi sono arrivati in mattinata e, delle dieci positività, nove fanno parte della lista dei 25 consegnata alla Serie B. A questi, inoltre, vanno aggiunte le positività di due elementi dello staff tecnico. Vista la situazione, come riporta Ottopagine.it, avrebbe chiesto alla Lega B di rinviare la sfida contro il Cosenza prevista per domani pomeriggio. Il regolamento prevede che una richiesta del genere possa essere contemplata nel momento in cui si conti il 35% dei contagi all’interno del gruppo squadra. Si attendono novità, ma per domani Benevento-Cosenza è a forte rischio.

Foto: Twitter Benevento