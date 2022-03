Il Covid di nuovo in Serie A: una positività nel gruppo squadra del Bologna

Mentre la guerra in Ucraina si prende la gran parte dell’attenzione, il Covid torna a colpire in Serie A. È il Bologna la squadra interessata e il tutto è stato reso noto tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale dei rossoblu: “Il Bologna Fc 1909 comunica che in seguito al test effettuato è stata rilevata la positività al Covid-19 di un elemento appartenente al gruppo squadra, già posto in isolamento domiciliare dopo che, come da protocollo, sono state avvertite le autorità sanitarie locali“. Nessun nome quindi: la positività potrebbe riguardare un calciatore come un elemento dello staff tecnico.