Il COVID-19 annulla un’altra partita: Klaksvik-Bratislava in Slovacchia

Ancora un’altra partita annullata a causa di positività riscontrate dai test per il COVID-19. Dopo la Francia, in Ligue1, si passa in Slovacchia con il match di Klaksvik-Bratislava. Ad annunciarlo il club stesso di Bratislava, a causa di numerose positività riscontrate nelle ultime ore all’interno della squadra.

Nateraz platí, že zápas bol oficiálne zrušený, nie skontumovaný. Ešte raz chceme zdôrazniť, že z našej strany sme splnili všetko, čo si vyžaduje protokol UEFA a mali sme pripravených dostatok hráčov s negatívnymi testami, ktorí mohli odohrať zápas. https://t.co/CYeaPvKOin pic.twitter.com/uJQWLFM6TG — ŠK Slovan Bratislava (@SKSlovan) August 21, 2020

Foto: Twitter