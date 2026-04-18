Il Coventry torna in Premier dopo oltre 25 anni. Gioia per il tecnico Frank Lampard

18/04/2026 | 16:10:22

Il Coventry City torna in Premier League per la prima volta dopo 25 anni. E’ arrivata la matematica certezza e la promozione dalla Championship grazie al pareggio per 1-1 contro il Blackburn Rovers. Si interrompe così un’assenza dalla retrocessione del 2000/01. Stagione straordinaria nella serie cadetta sotto la guida dell’allenatore Frank Lampard. L’ex stella del calcio inglese e del Chelsea, dopo essere stato per alcuni mesi alla guida dei Blues, aveva deciso di ripartire dalla seconda serie inglese. Grande stagione del Coventry che quindi festeggia il ritorno in Premier e calcio inglese che accoglie di nuovo nell’elite una leggenda come Frank Lampard.

Foto: sito Chelsea