Il Cosenza vince l’andata dei playout: battuto il Brescia 1-0 con un gol di Nasti

Va al Cosenza l’andata dei playout di Serie B contro il Brescia. I calabresi si impongono al San Vito Marulla per 1-0, grazie a un gol nella ripresa, al 70′ di Nasti. Gara molto equilibrata nel primo tempo, con poche emozioni. Nella ripresa, inizia meglio il Brescia, che colpisce la traversa con Bisoli. Poi al 70′ colpisce la compagine sillana, con Nasti. Il Brescia prova nel finale, alcune chance per gli uomini di Gastaldello per pareggiare, ma sprecate in maniera clamorosa.

Cosenza che vince quindi l’andata dei playout e andrà tra una settimana (1 giugno) al Rigamonti con due risultati su tre a disposizione per centrare la salvezza in Serie B.

Foto: twitter Cosenza