Il Cosenza sceglie Bisoli. E la gestione diventa sempre più un rebus

Pierpaolo Bisoli sarà il nuovo allenatore del Cosenza. Era uno dei nomi della lista che vi avevamo anticipato ieri: Zenga era un sogno ed è rimasto tale, trattativa in salita da subito; Cosmi ha chiesto garanzie che non sono state date. Nella serata di ieri il presidente Guarascio ha telefonato a Boscaglia offrendogli la panchina, ma soltanto fino a giugno. E Boscaglia ha detto no, esattamente come ha detto no all’Avellino per lo stesso motivo. Così non è rimasto che Bisoli, visto che il ritorno di Zaffaroni era un’ipotesi che sarebbe stata considerata soltanto se il casting (…) non avesse dato i giusti riscontri. E che con Dionigi (contattato nelle ultime settimane dal Vicenza) c’erano stati gli stessi problemi di durata contrattuale poi emersi con Bisoli. Il Cosenza vive un piccolo dramma calcistico: non fossero bastati i problemi della scorsa stagione, il ripescaggio avrebbe dovuto comportare una gestione diversa. Guarascio vive alla giornata e non sa che il calcio, anche a Cosenza, è una cosa sacra dove la programmazione va rispettata sempre. Invece, così non è e i risultati si vedono. Il mercato estivo è stato pessimo, quello invernale più che sufficiente, ma gli errori dell’anno scorso avrebbero dovuto rappresentare una lezione per una totale inversione di tendenza. Invece, no. E anche il direttore sportivo Goretti, non sappiamo quanto coinvolto nelle scelte, sta dentro questa mediocrità.

FOTO: Sito Cremonese