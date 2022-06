Il Cosenza saluta Goretti: “Auguriamo al direttore il meglio per la sua carriera. Lo ringraziamo per ciò che ha fatto”

Roberto Goretti lascia il Cosenza dopo una sola stagione. Il Cosenza saluta il dirigente con un comunicato: “La Società Cosenza Calcio comunica che il rapporto con il Direttore Sportivo Roberto Goretti, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, di comune accordo non sarà rinnovato. Al Direttore Goretti va il ringraziamento per il lavoro svolto da parte della Società e l’augurio per il prosieguo della sua attività professionale”

Foto: Twitter Goretti