Il Cosenza cala il tris contro il Como (3-1). Esordio amaro per Longo

Esordio amaro per Moreno Longo sulla panchina del Como. I lombardi sono caduti per 3-1 in casa del Cosenza. Dopo una prima mezz’ora senza grandi emozioni, al 31′, D’Urso sblocca la partita partita con una grande conclusione al volo. Il Como prova a reagire e sfiora anche il gol del pareggio con Cutrone, Ma al 37′, dopo un’uscita indecisa da parte di Ghidotti, arriva il gol del raddoppio dei padroni di casa firmato da Rigione (fresco di rinnovo). Gli uomini di Longo non mollano e al 41′ rientrano in partita grazie all’azione individuale di Vignali. La ripresa si apre con il Como che spinge e va subito vicino al gol con Mancuso che mastica un po’ la conclusione. Il Cosenza si chiude in difesa e cerca le ripartenze di Nasti, mentre i lariani continuano a manovrare cercando il varco giusto. A rendersi subito protagonista è il neo entrato Cerri che,al 64’, va vicino al pari con un colpo di testa che finisce. È sempre il Como a fare la gara e andare vicino al gol, ma proprio nel momento di massima spinta degli ospiti Binks si fa espellere e il Cosenza ne approfitta subito chiudendo la partita con Meroni. Finisce così 3-1 per il Cosenza, al Como non è bastato il cambio in panchina per ottenere la prima vittoria in stagione.

Foto: Cosenza Instagram