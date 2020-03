Il Coronavirus ferma il calcio anche negli USA: ha Major League Soccer ha ufficializzato di sospeso tutte le partite per 30 giorni, con effetto immediato, a causa dell’emergenza legata al COVID-19. Non solo l’NBA, dunque, negli Stati Uniti arriva lo stop anche per la MLS.

Major League Soccer Suspends Season for 30 Days pic.twitter.com/P0HEPmsnkx — Major League Soccer (@MLS) March 12, 2020

Foto: Twitter