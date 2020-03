Il Coronavirus ferma anche la MLS: rinviata Seattle-Dallas del 21 marzo

Il Coronavirus ferma il calcio anche negli USA: infatti, nella serata di ieri, il Seattle Sounders FC ha comunicato il rinvio della prossima gara di MLS contro il FC Dallas a causa dell’emergenza sanitaria. La decisione sarebbe stata presa su richiesta del Governatore dello stato di Washington, Jay Inslee.

Ecco il comunicato del club:

“Con l’evoluzione degli sviluppi che circondano COVID-19 nella nostra regione, Seattle Sounders FC ha collaborato in tempo reale con le autorità sanitarie regionali e i funzionari governativi per fare la nostra parte nella lotta contro questa crisi della salute pubblica. La nostra organizzazione deve rimanere flessibile in questi sforzi, e in questo momento, che include l’ascolto della chiamata del Governatore Inslee a rinviare la nostra partita di casa il 21 marzo contro l’FC Dallas al CenturyLink Field. Durante questo processo, Sounders FC ha deciso che nulla è più importante della sicurezza pubblica e del benessere dei nostri tifosi. Con questo proposito, rispettiamo la difficile decisione che è stata presa oggi e il nostro club continuerà a seguire le linee guida stabilite dalle nostre autorità sanitarie pubbliche e agenzie governative. Manterremo il nostro dialogo coerente con la leadership eletta, i funzionari della sanità pubblica e la Major League Soccer e man mano che saranno disponibili ulteriori informazioni, il club continuerà a fornire aggiornamenti pubblici. Ciò include i dettagli sulla riprogrammazione della partita dell’FC Dallas per una data successiva.”

Following Governor Inslee’s news conference this morning, Sounders FC's match on March 21 versus FC Dallas at CenturyLink Field has been postponed. STATEMENT ➡️ https://t.co/1Z2CF8xhUS pic.twitter.com/4eA0ksTUfk — Seattle Sounders FC (@SoundersFC) March 11, 2020

