Il cordoglio del Napoli per la tragedia ferroviaria in Spagna: “La più sincera vicinanza alle famiglie delle vittime”

28/10/2026 | 15:04:55

La nota di cordoglio del Napoli per la tragedia che ha colpito la Spagna con l’incidente ferroviario delle scorse ore: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono profondamente colpiti dal terribile incidente ferroviario verificatosi questa mattina a Toledo. Alle famiglie delle vittime la più sincera vicinanza da parte del club”.

Foto: Instagram Napoli