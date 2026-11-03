Il cordoglio del mondo del calcio per la morte di de Miguel: da Messi a Pedri e Pique

03/11/2026 | 15:58:46

La tragedia che ha investito il mondo del calcio spagnolo e, in particolare, il Tenerife, con la morte dell’attaccante 30enne Jesus de Miguel, colpito in uno scontro di gioco dal portiere dell’Andorra Jesus Owono, ha generato un’ondata di messaggi da parte di tutto il panorama calcistico iberico e non solo.

Lionel Messi, con una storia Instagram, ha scritto: “Non ci sono parole… Le mie condoglianze e molta forza alla sua famiglia e ai suoi amici. Riposa in pace”. Pedri, centrocampista del Barcellona, ha scritto sotto il post della triste notizia pubblicata dal Tenerife: “Sono scioccato per la tremenda notizia. Tutti gli incoraggiamenti del mondo per la famiglia, gli amici e tutte le persone di Tenerife. Sono costernato per la tragedia. Riposa in pace, Jesus de Miguel”. Anche Gerard Pique, presidente del FC Andorra e diretto interessato, ha scritto su X: “Lo sento con tutta l’anima, riposa in pace”. Il cordoglio è arrivato anche da Real Madrid, che ha tenuto un minuto di silenzio prima dell’allenamento odierno, e dal Barcellona che, per la sfida di Champions di questa sera, terrà un minuto di raccoglimento.

Foto: X Tenerife