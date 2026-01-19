Il Copenaghen su Richardson: conferme sull’indiscrezione di stamattina

19/01/2026 | 18:35:00

Richardson lascia la Fiorentina per andare al Copenaghen. Ci sono conferme su quanto raccontato stamattina dai colleghi di Firenze Viola, la trattativa per il centrocampista è in stato avanzato e siamo davvero all’ultima curva per arrivare agli accordi definitivi. Nelle scorse settimane c’erano stati dialoghi con il Nizza, il gradimento di Richardson era totale, ma poi non si è arrivati a un’intesa. Adesso il Copenaghen sta per definire l’operazione in prestito con diritto di riscatto.

foto instagram fiorentina