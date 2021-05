Il Consiglio Federale ha deciso: Lotito avrà tempo fino al 25 giugno per vendere la Salernitana (o la Lazio)

Il presidente di Lazio e Salernitana, Claudio Lotito, avrà tempo fino al 25 giugno (3 giorni prima dalla scadenza della procedura di iscrizione al campionato di Serie A) per vendere una delle due società, pena la non ammissione al campionato.

Questa è stata la decisione presa dal Consiglio Federale che si è riunito oggi a Roma, ed ha concesso ben 14 giorni in più per definire la cessione rispetto a quanto previsto dall’articolo 16 bis delle Noif, che vieta il possesso di più di una società in capo allo stesso soggetto.