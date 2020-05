Il consigliere dell’OL: “Fermare la Ligue 1 potrebbe essere stata una decisione affrettata”

Gérard Houllier, consigliere dell’OL, ha parlato al quotidiano britannico SPORT, manifestando la sua contrarietà alla decisione della Federcalcio francese: “In Francia, hanno deciso di fermarlo. A mio avviso, potrebbe essere un po ‘troppo presto per prendere questa decisione, ma il governo ha deciso che la Lega avrebbe dovuto seguire.” Poi, ha parlato anche del Liverpool, club che ha allenato: “Se ci fosse una differenza forse di due o tre punti , si potrebbe dire che toglie qualche possibilità alle squadre dietro (in caso di interruzione) , ma 25 punti, non c’è modo che non siano campioni. Se lo meritano. “